Англия

Голкипер Манчестер Юнайтед отметился ужасным ляпом в поединке против Уотфорда.

В рамках матча 18-го тура чемпионата Англии Манчестер Юнайтед на выезде встретился с Уотфордом.

На 50-й минуте поединка Давид Де Хеа совершил ужасную ошибку. Не удержав мяч в руках и запустив его в ворота.

Эта погрешность стала для Де Хеа шестой таковой, которая привела к голу соперника с момента начала прошлого сезона. Ни один другой футболист в Премьер-лиге не допускал столько результативных ошибок.

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