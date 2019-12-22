Англия

Норвежец высказался о матче против Уотфорда.

Главный тренер Манчестер Юнайтед прокомментировал матч против Уотфорда, в котором его команда проиграла в два гола (0:2).

"Ошибки де Хеа — одна из причин поражения. Он был хорош в тренировках и сосредоточен, но первый гол — ошибка, а второй — пенальти. Давид был очень уверен в последнее время, и я не изменю своего мнения о нем".

"Это происходит в футболе, и это то, почему мы тренируемся каждый день, чтобы подобное не повторялось. Вы должны зарабатывать каждое очко на поле, и сегодня мы этого не заслужили. Я могу говорить об этом целый день. Мы должны признать тот факт, что у впереди есть две игры, из которых мы должны выжать максимум", — сказал Солскьяер BBC Sport.

К слову, испанский голкипер Юнайтед стал худшим вратарем по количеству результативных ошибок в АПЛ.