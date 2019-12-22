Англия

Корейский форвард Тоттенхэма Сон Хын Мин подвел свою команду, оставив её в меньшинстве.

В рамках главного матча воскресенья в АПЛ Тоттенхэм на своем поле проигрывает Челси. В такие моменты не сдержал своих эмоций нападающий Сон Хын Мин.

На 60-й минуте поединка кореец в борьбе с Антонио Рюдигером упал на газон, после чего, как показалось на повторе, намеренно отмахнулся ногами, попав прямо в бок Рюдигера.

Арбитр, получив помощь от VAR, показал игроку красную карточку.

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