Англия

Подопечные Жозе Моуриньо уступили коллективу Фрэнка Лампарда.

В рамках 18-го тура АПЛ Тоттенхэм на своем поле принимал Челси.

Подопечные Жозе Моуриньо уступили "синим", пропустив два гола от Виллиана.

Таким образом, в текущем сезоне в АПЛ у Моуриньо два поражения – и оба от бывших команд (Манчестер Юнайтед и Челси).

После 18 туров Премьер-лиги Тоттенхэм набрал 26 очков и расположился на седьмой строчке.

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