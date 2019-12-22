Подопечные Жозе Моуриньо уступили коллективу Фрэнка Лампарда.
Жозе Моуриньо, Getty Images
22 декабря 2019, 20:50
В рамках 18-го тура АПЛ Тоттенхэм на своем поле принимал Челси.
Подопечные Жозе Моуриньо уступили "синим", пропустив два гола от Виллиана.
Таким образом, в текущем сезоне в АПЛ у Моуриньо два поражения – и оба от бывших команд (Манчестер Юнайтед и Челси).
После 18 туров Премьер-лиги Тоттенхэм набрал 26 очков и расположился на седьмой строчке.
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