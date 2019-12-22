Англия

Подопечные Фрэнка Лэмпарда одержали уверенную победу над "шпорами" в центральном матче 18-го тура АПЛ (2:0).

В центральном матче 18-го тура АПЛ состоялось очередное лондонское дерби – Тоттенхэм принимал Челси. Главный тренер гостей Фрэнк Лэмпард удивил своего бывшего наставника в бытность игроком Жозе Моуриньо, сыграв в три центральных защитника и оставив в запасе основного опорника Жоржиньо. Как показала игра, Тоттенхэм оказался к такому не готов, ведь соперник переигрывал его практически на каждом участке поля, контролируя ход игры.

"Синие" сразу же после стартового свистка забрали мяч под свой контроль, но не оказывали должного давления на чужие ворота, довольствуясь перекатыванием мяча. Хозяева же были вынуждены играть вторым номером и рассчитывать на контратаки. На 12-й минуте Челси воплотил свое преимущество в быстрый гол – Виллиан разыграл угловой с Ковачичем, после чего сместился в центр и нанес потрясающий обводящий удар в дальний угол – 0:1. Через несколько минут подопечные Моуриньо оправились после пропущенного гола, но шли вперед довольно нерешительно, будто не зная, что делать с мячом. Челси же знал, что ему нужно делать на чужой половине поля, но не мог вскрыть оборону соперника.

В начале второй половины первого тайма "шпоры" провели активный отрезок, на протяжении которого создали две возможности забить, но Кейн и Сон соответственно их упустили, не попав по воротам из выгодных позиций. В остальное время Аррисабалаге было не о чем беспокоиться, поскольку хозяева больше не угрожали его воротам. Со временем подопечные Лэмпарда вернули инициативу, но создавали давления на владения Гассаниги, однако одной успешно проведенной атаки хватило для взятия ворот. В компенсированное время Гассанига сбил Алонсо в штрафной площади, после чего в игре на несколько минут возникла пауза, на протяжении которой главный арбитр ждал решения VAR. В итоге был назначен пенальти, который хладнокровно реализовал Виллиан, оформив дубль – 0:2. При таком счете команды и отправились на перерыв.

Сразу же после возобновления игры на поле появился Эриксен, который должен был усилить "шпор" и помочь своей команде возродить интригу. Хозяева активно начали второй тайм, пойдя вперед большими силами, но вскрыть оборону соперника им по-прежнему не удавалось. Зато у "синих" получилось отправить мяч в сетку ворот, но гол Абрахама не был засчитан из-за офсайда. А через несколько минут в стане Тоттенхэма случилась очередная неприятность — после просмотра видеоповторов Сон получил прямую красную карточку за удар ногой по Рюдигеру в уже неигровой ситуации.После этого эпизода тем игры значительно упал, что вполне устраивало Челси, но не устраивало команду Моуриньо, которая стала еще ближе к поражению.

Со временем "пенсионеры" отдали мяч во владение сопернику, опустившись на свою половину поля, но не забывая и об атаке. Хозяева много владели мячом на подступах к владениям Аррисабалаги, но им не хватало идеи в последней трети поля, из-за чего обороне и вратарю соперника было не о чем беспокоиться. До окончания матча "шпоры" нанесли всего один удар в створ ворот, да и тот тяжело назвать даже частично опасным. Челси же имел хорошую возможность довести счет до крупного после хлесткого удара Батшуайи, но мяч разминулся с воротами, просвистев рядом со штангой. В компенсированное время подопечные Лэмпарда уверенно довели матч до логического завершения, в итоге отпраздновав комфортную победу, которая позволила команде закрепиться на четвертом месте. Тоттенхэм же откровенно провалил матч, потерпев закономерное поражение, отбросившее команду на седьмую строчку турнирной таблицы.

В 19-м туре Тоттенхэм сыграет с Брайтоном, а Челси испытает на прочность Саутгемптон.

Тоттенхэм — Челси 0:2

Голы: Виллиан, 12, 45+4 (с пенальти)

Тоттенхэм: Гассанига — Орье, Санчес, Альдервейрельд, Вертонген (Роуз, 74) — Дайер (Эриксен, 46), Сиссоко — Моура (Ндомбеле, 74), Алли, Сон Хын Мин — Кейн

Челси: Аррисабалага — Зума, Рюдигер, Томори — Аспиликуэта (Джеймс, 80), Канте, Ковачич (Жоржиньо, 68), Алонсо — Виллиан, Маунт — Абрахам (Батшуайи, 80)

Предупреждения: Алли, Гассанига, Сиссоко, Альдервейрельд — Зума, Ковачич, Рюдигер

Удаление: Сон Хын Мин, 62 (неспортивное поведение)