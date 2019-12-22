Англия

Менеджер подвел итог неудачному поединку.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер высказал свое мнение о поражении его команды в игре против Уотфорда.

"Мы начали игру медленно. Первая половина была очень плохой с обеих сторон, и именно мы позволили им забить два быстрых гола после двух ударов в створ".

"У нас все было хорошо, но вы должны зарабатывать каждое очко в этой лиге. Все было слишком медленно. Мы не заслуживали того, чтобы выиграть игру, учитывая то, какой футбол мы демонстрировали. Мы были слишком медленны во владении мячом, слишком медленны без мяча, недостаточно интенсивны", — сказал Солскьяер Sky Sports.

Ранее норвежский специалист заявил, что одной из причин поражения стал голкипер команды Давид де Хеа.