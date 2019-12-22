Защитник высказался после поражения от Уотфорда.
Гарри Магуайр, getty images
22 декабря 2019, 23:59
Защитник Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр поделился своим мнением о матче АПЛ, в котором его команда на выезде проиграла Уотфорду.
"Это то, что мы не можем понять. Мы усердно работаем над тренировками, и это все, что мы можем сделать, приезжать на такие поединки, подготовленным так же, как мы готовимся перед такими командами, как Манчестер Сити".
"Это разочаровывает. Я всегда думаю, что когда вы играете матчи против команд из, так называемой, низшей половины таблицы, первый гол является решающим. Это важно, и у нас были шансы его достичь", — сказал Магуайр Sky Sports.
Ранее свою оценку прошедшему поединку дал главный тренер "манкунианцев" Оле-Гуннар Солскьяер.