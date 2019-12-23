Англия

Новый главный тренер Арсенала высказался о будущем Фредди Юнгберга.

Наставник Арсенала Микель Артета прокомментировал будущее Фредди Юнгберга, который покинул должность исполняющего обязанности главного тренера команды после назначения испанца.

Специалист сообщил, что во время разговора было принято решение, что швед останется в тренерском штабе "канониров".

"Я говорил с Фредди после игры. Я рассказал ему о своих идеях и людях, которых я хотел бы пригласить в свой тренерский штаб, роли и обязанности каждого из них. Я хотел знать его мнение по этому поводу".

"Мы поговорили и приняли решение, что лучшим решением для него будет остаться с нами. Я думаю, что Фредди может быть очень полезен команде".

"Он знает игроков, он знает ситуацию, он знает историю, а также его знание игры действительно поможет нам стать лучше", — приводит слова Артеты официальный сайт Арсенала.

Напомним, Микель Артета возглавил Арсенал в декабре этого года, подписав контракт на три с половиной года.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.