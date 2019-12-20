Англия

Микель Артета официально объявлен главным тренером "канониров".

Микель Артета подписал контракт на три с половиной года с Арсеналом — сообщил официальный сайт "канониров".

"Арсенал — один из величайших клубов мира, – сказал Артета. – Для меня огромная честь возглавить его".

Артета выступал пять сезонов за Арсенал (2011-2016 годы) и был капитаном команды. В ближайшее время Арсенал объявит состав тренерского штаба специалиста, работавшего ранее ассистентом Хосепа Гвардиолы в Манчестер Сити.

Ранее Football.ua порассуждал о плюсах и минусах этого назначения.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.