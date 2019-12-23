Англия

Немец — статистически очень хороший защитник.

Статистический портал WhoScored составил символическую сборную Арсенала за последнее десятилетие. В команду могли попасть те, кто сыграл минимум 70 матчей за "канониров" за последнее десятилетие в рамках Премьер-лиги и Лиги чемпионов.

Многих болельщиков Арсенала удивил факт попадания в сборную защитника Шкодрана Мустафи, который склонен к грубым ошибкам.

"Тот факт, что Шкодран Мустафи вошел в команду десятилетия Арсенала, просто иллюстрирует то, насколько опустился клуб в этом десятилетия. "Канониры" не смогли правильно инвестировать в защиту не один год. Мустафи в среднем выигрывает больше воздушных дуэлей, чем любой игрок Арсенала в этом десятилетии (4), но подводит практически в каждом другом аспекте, чтобы считаться надежным центрбеком для "канониров", — говорится в объяснении WhoScored.

Также в команду вошли: Петр Чех – Бакари Санья, Шкодран Мустафи, Лоран Косельни, Томас Вермален – Санти Касорла, Алекс Сонг – Самир Насри, Месут Озил, Алексис Санчес – Робин ван Перси.