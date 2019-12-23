Англия

Польский голкипер Вест Хэма практически набрал оптимальную форму.

Лукаш Фабиански, который в конце сентября порвал мышцу бедра в игре с Борнмутом, может вернуться на поле уже 26 декабря, сообщает The Guardian.

Также близок к возвращению и еще один голкипер "молотков" Дэвид Мартин, который травмировал бедро в игре с Саутгемптоном в этом месяце.

В отсутствие Фабиански Мануэль Пеллегрини полагался на 33-летнего испанца Роберто, но тот играл так, что может быть продан уже в ближайшее трансферное окно.

Вест Хэм в ближайшее время ожидают сразу три матча: против Кристал Пэлас (26 декабря), Лестера (28) и Борнмута (1 января).