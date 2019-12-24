Англия

Джозеф ДаГроса заинтересован в сделке, однако не уверен, сможет ли договориться с Майком Эшли.

Американский бизнесмен Джозеф ДаГроса ведет переговоры с Майком Эшли о покупке Ньюкасла, но допускает, что сделка может сорваться.

"Я определенно могу подтвердить интерес. Скажу, что у меня были переговоры с представителями Эшли, и я описал бы их как очень положительные", — цитирует ДаГросу Sky Sports со ссылкой на NBC Sports.

"Я бы сказал, что с Майком Эшли и его командой куда проще вести переговоры, они дружелюбнее и более сообразительны в бизнесе, чем принято считать".

"Мы по-прежнему ведем переговоры. Не уверен, что мы договоримся, но это точно не потому, что какая-то из сторон проявляет упорство или нежелание двигаться вперед".

Принадлежащая ДаГросе GACP Sports продала свою долю в Бордо компании King Street Capital Management в декабре, спустя всего 18 месяцев после покупки акций.