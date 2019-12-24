Англия

Центральный защитник Гарри Кларк заключил новое соглашение с "канонирами".

Молодой центрбек Гарри Кларк подписал новый контракт с Арсеналом, сообщил официальный сайт клуба. При этом сроки действия соглашения не уточняются.

Кларк был ключевым игроком команды Арсенала U-18, которая выиграла Премьер-лигу Юг в прошлом сезоне. Он сыграл 15 матчей и помог провести шесть из них "на ноль".

В нынешнем сезоне Кларк сыграл 11 матчей в турнире дублеров. Команда выиграла пять из них, еще столько же сыграла вничью и один раз проиграла.

Свой первый профессиональный контракт с Арсеналом Кларк заключил в августе 2018.

Гарри стал первым футболистом, продлившим контракт с Арсеналом при новом тренере Микеле Артете, который заменил на этом посту временщика Фредрика Юнгберга.