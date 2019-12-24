Англия

"Синие" высоко оценивают своего левого защитника.

Интер хочет закрыть позицию левого бека Маркосом Алонсо из Челси, однако "синие" просят за трансфер 40 млн евро, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

В подписании Алонсо заинтересован тренер Интера Антонио Конте, который привел Маркоса в Челси, однако сумма может воспрепятствовать трансферу.

В качестве альтернативы Интер рассматривает Левена Кюрзава из ПСЖ. Сейчас Антонио Конте вынужден обходиться не до конца устраивающим его Кристиано Бираги, а также подверженным травмам Квадво Асамоа.

Маркос Алонсо, которому на этой неделе исполнится 29 лет, в нынешнем сезоне сыграл только в восьми матчах Премьер-лиги, отметившись в них голом и тремя ассистами.

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