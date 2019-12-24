"Синие" высоко оценивают своего левого защитника.
Маркос Алонсо, Getty Images
24 декабря 2019, 14:22
Интер хочет закрыть позицию левого бека Маркосом Алонсо из Челси, однако "синие" просят за трансфер 40 млн евро, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
В подписании Алонсо заинтересован тренер Интера Антонио Конте, который привел Маркоса в Челси, однако сумма может воспрепятствовать трансферу.
В качестве альтернативы Интер рассматривает Левена Кюрзава из ПСЖ. Сейчас Антонио Конте вынужден обходиться не до конца устраивающим его Кристиано Бираги, а также подверженным травмам Квадво Асамоа.
Маркос Алонсо, которому на этой неделе исполнится 29 лет, в нынешнем сезоне сыграл только в восьми матчах Премьер-лиги, отметившись в них голом и тремя ассистами.
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