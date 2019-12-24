Англия

Резервный голкипер Челси не боялся пререкаться с тренером.

Бывший голкипер Челси Роб Грин рассказал о своем конфликте с экс-тренером "синих" Маурицио Сарри в прошлом сезоне после поражения 0:6 от Манчестер Сити.

"Я сказал ему: "У тебя нет плана Б. Ты из переходного типа тренеров", — заявил Грин в интервью The Athletic.

"Футболисты команды не будут говорить с тобой в таком тоне – они переживают, но боятся сказать то, что говорю я. Мне же все равно. А что ты мне сделаешь, усадишь в запас?"

"Мы говорили 15 минут. Многие игроки впоследствии сказали, что им понравилось меня слушать: "Ты сказал то, что я хотел бы сказать, но не могу". Понятное дело, если бы они это произнесли, это могло стоить им места в составе и повлиять на будущее в клубе".

Маурицио Сарри в свой единственный сезон в Челси привел команду к финишу в зоне Лиги чемпионов (3-е место в Премьер-лиге) и выиграл Лигу Европы. Сейчас итальянец тренирует Ювентус.

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