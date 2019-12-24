Англия

Украинский вингер может покинуть "молотобойцев" в зимнее трансферное окно.

Вест Хэм готов выслушать предложения по Андрею Ярмоленко в январе, сообщает Football Insider со ссылкой на источник в клубе.

"Молотобойцы" планируют получить за украинца порядка 18 миллионов фунтов. Именно столько английский клуб заплатил Боруссии Д летом 2018 года.

Вест Хэм составил список из игроков и надеется усилить четыре позиции, однако все будет зависеть от того, сколько удастся заработать на исходящих трансферах.

В текущем сезоне Андрей Ярмоленко провел 15 поединков в футболке "молотобойцев", забив три гола и сделав одну результативную передачу.

Примечательно, что согласно последнему обновлению авторитетного портала Transfermarkt, цена Ярмоленко снизилась на пять миллионов евро.