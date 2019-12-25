Англия

Главный тренер лондонцев собирается и дальше делать ставку на Томори, Маунта, Абрахама и других.

Фрэнк Лампард выразил доверие молодым игрокам, припомнив, наверное, те случаи, когда клуб потерял Ромелу Лукаку, Кевина де Брюйне и некоторых других.

"Если не набраться терпения и не дать им возможность играть, можно оказаться в ситуации, в которой клуб уже был: когда за Челси, будучи 20-21-летними парнишками, играли будущие звезды мирового футбола, но тогда тренеры не поверили в них, не оставили их в команде. Лично я планирую и дальше выпускать свою молодежь на поле", — приводит слова Лампарда официальный сайт Челси.

Напомним, ранее Фрэнк Лампард заявил, что не хочет дублировать тренерский почерк Моуриньо.