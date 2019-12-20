Англия

Главный тренер Челси высказался о следующем матче против Тоттенхэма.

Главный тренер Челси Фрэнк Лампард прокомментировал предстоящий матч своей команды против Тоттенхэма, который возглавляет Жозе Моуриньо.

Англичанин, будучи футболистом, работал под руководством Моуриньо, однако копировать его стиль нынешний наставник "пенсионеров" не намерен.

"Моуриньо был хорошим тренером, у которого есть много хороших качеств, но я бы не хотел быть чьим-то клоном. Я счастлив снова противостоять Жозе. В прошлом году его Манчестер Юнайтед играл с моим Дерби, и это было для меня особенным матчем. Я всегда буду уважать Моуриньо".

"В последнее время мы провели много матчей, в которых наши соперники были вынуждены обороняться. Мы не смогли сломить их, а затем мы пропустили случайный гол, который повернул ход встречи".

"Ожидается, что Тоттенхэм будет совсем другим зверем. Учитывая уровень игроков, которые у них есть, и поддержку домашних трибун, нам следует ожидать совершенно другой матч", — приводит слова Лампарда Sky Sports.

Матч Тоттенхэм — Челси состоится в воскресенье, 22 декабря, в 18:30 по киевскому времени.

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