Форвард испытывает проблемы с коленом.
Шейн Лонг, Getty Images
25 декабря 2019, 08:39
Нападающий Саутгемптона Шейн Лонг может не принять участие в матче с Челси из-за проблем со здоровьем, сообщает Sky Sports.
Ирландский форвард повредил колено и не участвует в подготовке ко встрече с лондонским клубом.
"Шейн Лонг повредился в минувший уикенд. Он не мог тренироваться во вторник, он не стопроцентно выбыл, но его травма не выглядит очень хорошо", – заявил главный тренер Ральф Хазенхюттль.
В текущем сезоне 32-летний игрок провел 13 поединков в футболке "святых", отличившись двумя ассистами.
Матч Челси – Саутгемптон в 19-м туре АПЛ состоится в Лондоне в четверг, 26 декабря.
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