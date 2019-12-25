Англия

Форвард испытывает проблемы с коленом.

Нападающий Саутгемптона Шейн Лонг может не принять участие в матче с Челси из-за проблем со здоровьем, сообщает Sky Sports.

Ирландский форвард повредил колено и не участвует в подготовке ко встрече с лондонским клубом.

"Шейн Лонг повредился в минувший уикенд. Он не мог тренироваться во вторник, он не стопроцентно выбыл, но его травма не выглядит очень хорошо", – заявил главный тренер Ральф Хазенхюттль.

В текущем сезоне 32-летний игрок провел 13 поединков в футболке "святых", отличившись двумя ассистами.

Матч Челси – Саутгемптон в 19-м туре АПЛ состоится в Лондоне в четверг, 26 декабря.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.