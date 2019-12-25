Англия

"Горожане" планируют укрепить линию обороны.

Защитники Пау Торрес из Вильярреала и Рубен Диаш из Бенфики попали в сферу интересов Манчестер Сити, сообщает издание The Telegraph.

Английский клуб испытывает проблемы в обороне и намерен подписать центрального защитника в январе. "Горожане" попытаются приобрести на эту позицию одного из молодых футболистов.

В текущем сезоне Торрес отыграл 19 поединков в футболке Вильярреала, отличившись одним голом и одним ассистом. Диаш же провел 24 матча в составе Бенфики и забил два гола.

Ранее сообщалось, что Ман Сити проявляет интерес к Висенте Гуаите.

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