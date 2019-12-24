"Горожане" нацелились на вратаря Пэлас.
Висенте Гуаита, Getty Images
24 декабря 2019, 11:22
Голкипер Кристал Пэлас Висенте Гуаита попал в сферу интересов Манчестер Сити, информирует издание AS.
Пеп Гвардиола следит за выступлениями испанского вратаря и рассматривает его в качестве замены для резервного Клаудио Браво. Представили "горожан" уже обратились к агентам 32-летнего стража ворот, чтобы обсудить детали возможной сделки.
Действующий контракт Гауиты с Кристар Пэлас рассчитан до июня 2021 года.
В текущем сезоне голкипер провел 16 поединков, из которых 6 провел на ноль.
Ранее сообщалось, что Ман Сити начал переговоры с Байером по Каю Хаверцу.
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