Англия

"Горожане" нацелились на вратаря Пэлас.

Голкипер Кристал Пэлас Висенте Гуаита попал в сферу интересов Манчестер Сити, информирует издание AS.

Пеп Гвардиола следит за выступлениями испанского вратаря и рассматривает его в качестве замены для резервного Клаудио Браво. Представили "горожан" уже обратились к агентам 32-летнего стража ворот, чтобы обсудить детали возможной сделки.

Действующий контракт Гауиты с Кристар Пэлас рассчитан до июня 2021 года.

В текущем сезоне голкипер провел 16 поединков, из которых 6 провел на ноль.

Ранее сообщалось, что Ман Сити начал переговоры с Байером по Каю Хаверцу.

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