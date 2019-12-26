Англия

Football.ua анонсирует матч 19-го тура АПЛ между Борнмутом и Арсеналом.

Микель Артета дебютирует на посту главного тренера лондонского Арсенала.

Борнмут – Арсенал

26 декабря, 17:00, стадион Виталити, Борнмут. Арбитр встречи – Стюарт Атвелл

У Арсенала начинается новая глава. Все, что угодно может произойти с командой. В роли главного тренера дебютирует Микель Артета, взяв под свое крыло "канониров". Ранее 37-летний наставник не имел опыта самостоятельной тренерской деятельности, а лишь помогал Пепу Гвардиоле.

Кризисный Арсенал – это очень рискованный шаг для Артеты, у которого нет никакого опыта. У испанца было мало времени, чтобы подготовить команду и рассказать о своих идеях, но, тем не менее, в этой встрече что-то, да и должно проясниться, какими будут "канониры" с точки зрения стиля игры.

Борнмут – отличный соперник для Арсенала на данном этапе. Шесть поражений в последних семи встречах говорят сами за себя.

В первом круге команды встречались между собой, и тогда победу добыли "канониры" – 1:0.

Ориентировочные составы:

Борнмут: Рамсдейл – Стейси, Фрэнсис, Мефам, Симпсон – Л.Кук, Лерма, Биллинг, Фрейзер – Кинг – К.Уилсон

Арсенал: Лено – Мэйтленд-Найлз, Папастатопулос, Давид Луис, Сака – Джака, Гендузи, Торрейра – Пепе, Ляказетт, Обамеянг

Не сыграют: Груневелд, Брукс, Дэниелс, Аке, Келли, С.Кук, Смит, Г.Уилсон, Рико – Холдинг, Колашинац, Тирни, Чеймберс

Под вопросом: Айб – Себальос, Бельерин, Озил.

Интересные факты:

Борнмут проиграл 6 из последних 7 матчей в Премьер-лиге.

Арсенал выиграл последние три матча против Борнмута во всех турнирах.

Арсеналу не удалось победить в 9 из последних 10 матчей в Премьер-лиге.