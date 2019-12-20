Англия

Football.ua анализирует, что будет дальше с Арсеналом под руководством Микеля Артеты.

Почти наверняка главным тренером Арсенала станет Микель Артета. 37-летний специалист призван спасти сезон лондонской команды. И это серьезный вызов для испанца. Артета не имеет опыта главного тренера, и это его серьезный минус. Однако это не мешало английским клубам (и не только) проявлять интерес к наставнику. В 2016 году Артета завершил карьеру футболиста и ему, помимо Манчестер Сити, войти в тренерский штаб предложил Тоттенхэм.

С июля 2016 года Артета находился в штабе Манчестер Сити, будучи правой рукой Пепа Гвардиолы. Один из лучших тренеров мира очень лестно отзывался о своем помощнике:

Уже после нескольких месяцев вместе я сказал, что он станет главным тренером. Он уже главный тренер — так он себя ведет

"Микель станет главным тренером рано или поздно. Я бы хотел, чтобы он остался с нами. В его лице Манчестер Сити обладает человеком, чью работу невероятно ценят здесь. Но профессиональные потребности есть профессиональные потребности. Каждый здесь более чем доволен им".

"Он был невероятным футболистом. Опорный полузащитник обладает видением того, что происходит на поле. Когда ты нападающий, ты думаешь о голах и голкиперах, которые могут помешать тебе забить. Думаю, опыт игры опорным полузащитником — это невероятный опыт. После этого тебе не нужна тренерская школа. Кроме того, он невероятный человек и много работает".

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Особенно активно начали появляться слухи, что Артета может возглавить одну из команд, этой осенью. В частности, интерес к испанцу проявлял Эвертон и из менее серьезных слухов – Тоттенхэм и Вест Хэм. Возглавить кризисный Арсенал – это серьезный вызов для Артеты, не имеющего опыта за своей спиной. Одно дело вести себя на тренировках Манчестер Сити как главный тренер, когда за твоей спиной есть Пеп Гвардиола, и совершенное другое – каждый день принимать сложные решения практически в одиночку.

Можно предположить, что Артета постарается поставить Арсеналу тот стиль, что у Манчестер Сити. Конечно, кадровый потенциал "канониров" слабее, чем у "горожан", но что поделать – в январе лондонский клуб вряд ли ждет усиление, а уже летом 2020 года можно будет говорить о чем-то конкретном. Будет интересно наблюдать, если прогноз сбудется, и Артета сделает ставку на контроль мяча и активный прессинг при его потере – то, чем славится Манчестер Сити. Другое дело, что в Арсенале нет столь умного полузащитника как Де Брюйне, отличного опорника как Родри, универсального Бернарду Силвы и Стерлинга, который несмотря на периодическую критику, забивает много голов и ассистирует партнерам.

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С чем должен разобраться первым делом Микель Артета на посту главного тренера Арсенала?

Защита. Арсенал пропускает очень много. У команды и вовсе отрицательный баланс забитых и пропущенных голов (-3). Конечно, в линию защиты "канонирам" нужно искать усиление на трансферном рынке зимой, но не факт, что оно будет. Сократис Папастатопулос и особенно Давид Луис не вселяют никакой уверенности и никакой надежности. Как будет решать вопрос обороны Артета – вопрос открытый. К слову, в последние два сезона Арсенал Венгера тоже имел проблемы с обороной, не сумел их решить и Унаи Эмери, за Фредди Юнгберга и говорить не стоит. Чудо от Артеты без усиления этой зоны ждать не стоит, но надежда есть, что за счет грамотного баланса команда начнет меньше пропускать.

Капитан. При Эмери у Арсенала было девять капитанов, и повязка превратилась в формальность – по сути, заполучить ее мог кто угодно. Ныне она находится у Пьер-Эмерика Обамеянга. Габонец, безусловно, лидер команды и лучший бомбардир, но одно дело быть хорошим игроком на поле, другое – исполнять лидерские функции в раздевалке и за пределами поля. Так ли хорош для этой роли Обамеянг? С этим и предстоит разобраться Артете. Другое дело, что и альтернатив, пожалуй, сейчас нет.

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Николя Пепе. Дорогостоящий новичок Арсенала хоть и начал немного прогрессировать, но все равно его переход сейчас выглядит провалом. В Манчестер Сити все вингеры либо полезны, либо результативны (Рияд Марез, Рахим Стерлинг, Бернарду Силва и когда здоров – Лерой Сане). Может быть, хоть Артета поможет Пепе начать показывать тот футбол, которого от него заждались.

Гранит Джака и Месут Озил. Вокруг этих футболистов либо негодование болельщиков, либо плохая пресса, либо и одно, и другое. Артете нужно решить, что делать с этими игроками, и можно ли извлечь из них пользу для команды как минимум до конца сезона. Важно, чтобы атмосфера в коллективе была хорошей.

В свое время легенда Арсенала Тьерри Анри без опыта на посту главного тренера возглавил кризисный Монако. Француз продержался в клубе три месяца и был уволен, одержав всего две победы в 12 матчах. Не хочется верить, что Артету может ожидать подобная судьба, но он выбрал очень сложный путь – начать с команды, у которой множество проблем и от которой болельщики, несмотря ни на что, ждут результатов: место как можно выше в Премьер-лиге и, возможно, Кубок Англии или Лига Европы. Но нужно отметить и плюс — Артета относительно не так давно играл за Арсенал, и имеет понимание, что внутри команды и, возможно, как найти общий язык с руководством и футболистами.