"Канониры" хотят усилить линию обороны защитником Наполи.
КАЛИДУ КУЛИБАЛИ, ФОТО GETTY IMAGES
25 декабря 2019, 17:55
Арсенал связался с Калиду Кулибали для проведения переговоров, сообщает football.london.
Источник утверждает, что "канониры" всерьез нацелились на защитника и готовы заплатить за него 55 миллионов фунтов.
Калиду Кулибали в текущем сезоне провел 20 поединков в футболке неаполитанцев, получив четыре желтых и одну красную карточку.
Отметим, что сенегальский защитник совсем недавно выбыл на неопределенный срок из-за травмы.