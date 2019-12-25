Англия

"Канониры" хотят усилить линию обороны защитником Наполи.

Арсенал связался с Калиду Кулибали для проведения переговоров, сообщает football.london.

Источник утверждает, что "канониры" всерьез нацелились на защитника и готовы заплатить за него 55 миллионов фунтов.

Калиду Кулибали в текущем сезоне провел 20 поединков в футболке неаполитанцев, получив четыре желтых и одну красную карточку.

Отметим, что сенегальский защитник совсем недавно выбыл на неопределенный срок из-за травмы.