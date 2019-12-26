Англия

Тренер Эвертона Карло Анчелотти считает, что Мойзе Кину нужно больше времени на адаптацию.

Приобретенный у Ювентуса за 24,5 миллиона фунтов нападающий Мойзе Кин пока не оправдывает затраченных на него средств, однако новый тренер Эвертона Карло Анчелотти считает, что форварду просто надо больше времени на адаптацию.

"Я помню, как трудно проходила адаптация для Фалькао в Роме или для Платини в Ювентусе, – цитирует тренера, пытавшегося заполучить Кина в Наполи летом The Telegraph. – Обоим понадобилось больше шести месяцев, чтобы привыкнуть к новой стране и другому футболу. А ведь они были опытнее Кина. Ему всего 19, и надо всего лишь набраться терпения. Сомнений в его мастерстве нет, и он себя еще покажет».

В нынешнем сезоне Кин сыграл за Эвертон 12 матчей во всех турнирах и ни разу не забил. Ранее он выступал за Ювентус (21 матч во всех турнирах, 8 голов) и Верону (20, 4). Мойзе провел 3 матча за национальную сборную Италии (2 гола).

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