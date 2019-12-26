Англия

Лондонцы будут искать более доступные варианты.

Ранее СМИ сообщали, что руководство Челси отправило запрос в Боруссию Д, чтобы узнать стоимость крайнего пллузащитника команды Джейдона Санчо.

Отмечалось, что дортмунды установили ценник на английского вингера в размере 100 миллионов фунтов. Как соощает Express, лондонцев не устроила подобная цена и они намерены искать другие варианты.

По данным источника, главной альвернативой футболисту остается хавбек Кристал Пэлас Уилфрид Заа. Также "синие" присматриваются к форварду Лейпцига Тимо Вернеру.

Ранее утверждалось, что Челси также может продать некоторых игроков в январе. Например, Интер наблюдает за ситуацией вокруг Маркоса Алонсо.