Полузащитник поведал свое мнение о форме команды.
Джесси Лингард, getty images
26 декабря 2019, 09:16
Полузащитник Манчестер Юнайтед Джесси Лингард высказал свое мнение о нестабильной формы команды в текущем сезоне.
"Это странно. Может быть, это образ мышления. Может быть, наш менталитет таков, что мы думаем уже перед матчем, что выиграем игру".
"Если мы сохраним последовательность и стабильность, которая у нас была против Сити и Тоттенхэма, то добьемся успеха. Сейчас я не понимаю, почему мы не можем выиграть каждую игру", — сказал Лингард Daily Mail.
Ранее полузащитник рассказал о целях, которые ставит перед собой Юнайтед в ближайшем будущем.