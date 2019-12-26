Англия

Полузащитник поведал свое мнение о форме команды.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Джесси Лингард высказал свое мнение о нестабильной формы команды в текущем сезоне.

"Это странно. Может быть, это образ мышления. Может быть, наш менталитет таков, что мы думаем уже перед матчем, что выиграем игру".

"Если мы сохраним последовательность и стабильность, которая у нас была против Сити и Тоттенхэма, то добьемся успеха. Сейчас я не понимаю, почему мы не можем выиграть каждую игру", — сказал Лингард Daily Mail.

Ранее полузащитник рассказал о целях, которые ставит перед собой Юнайтед в ближайшем будущем.