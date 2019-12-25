Англия

Хавбек Манчестер Юнайтед Джесси Лингард рассказал, что манкунианцы стремятся выиграть трофей в нынешнем сезоне.

Полузащитник "красных дьяволов" рассказал, что его команда будет всеми силами бороться за победу в одном из соревнований.

"Есть много турниров, в которых мы участвуем, и наша команда всегда стремится выиграть трофей. Мы не боремся за какой-либо титул сильнее, чем за другие. Но мы участвуем в четырех соревнованиях и хотим выиграть трофей — это главная цель Манчестер Юнайтед", — цитирует Лингарда Daily Mail.

Отметим, что чемпионат Англии в нынешнем сезоне покорится Манчестер Юнайтед только чудом, ведь после 25 очков в 18 матчах они занимают восьмое место в турнирной таблице.

В Лиге Европы МЮ вышли в 1/16 финала, где сыграют с Брюгге, а в полуфинале Кубка английской лиги встретится с Манчестер Сити. Также команда примет участие в Кубке Англии.

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