Англия

Команда Фрэнка Лампарда впервые в 21 веке проиграла две домашние игры подряд, не забив ни одного гола.

В матче 19-го тура английской премьер-лиги лондонский Челси проиграл Саутгемптону на Стэмфорд Бридж со счетом 0:2.

Это поражение стало для "пенсионеров" вторым подряд на домашнем стадионе, в котором они не смогли забить ни одного гола.

Подобный случай стал первым для Челси в 21 веке. В последний раз "синие" проигрывали два поединка подряд на Стэмфорд Бридж, не забив при это гола, в 1998 году, когда командой руководил Джанлука Виалли.

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