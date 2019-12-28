Англия

Полузащитник "красных дьяволов" уверен, что команда иногда недостаточно хорошо настраивается на игры с "маленькими" соперниками.

Это уже типичная история для Манчестер Юнайтед в этом сезоне. Обыгрывать большие команды и мучиться с меньшими. Разящие контратаки сочетаются с печальной неспособностью взломать оборону окопавшегося соперника. Шаг вперед, шаг назад.

После половины чемпионата Юнайтед может похвастаться победами над Ман Сити, Лестером, Челси и Тоттенхэмом. Кроме того, "красные дьяволы" – единственные, кто смогли отобрать очки у Ливерпуля, сыграв 0:0 на Олд Траффорд в октябре.

Но с другой стороны – шокирующие поражения от Кристал Пэлас, Вест Хэма, Ньюкасла и Борнмута с Уотфордом. Прибавьте сюда еще ничьи с Саутгемптоном, Астон Виллой и Эвертоном, и получите далеко не лучшее представление о сезоне Ман Юнайтед.

Но почему? Все дело лишь в том, что МЮ – контратакующая команда? В конце концов, ребята Оле-Гуннара Солскьяера выиграли лишь один из 12 матчей этого сезона, в которых владели мячом более 50%.

Или же есть что-то большее? Сидя в отеле в Манчестере, Джесси Лингард размышляет над вопросом, и приходит к выводу, что есть кое-что еще. Он верит, что свою роль в неровном старте Юнайтед сыграло самодовольство.

"Это странно, — говорит Лингард. – Возможно, дело в настрое. Возможно, мы подходим к матчу так, будто мы уже победили. Если бы нам удавалось сохранить постоянство и тот настрой, который был на игры с Сити и Тоттенхэмом, мы могли бы выигрывать каждую игру".

"Похоже, что наше отношение меняется. Нужно на протяжении сезона сохранять тот подход, который был в играх с "горожанами" и "шпорами". Если мы начинаем матч правильно и полны энергии, мы можем создавать противнику проблемы всю игру".

Победы МЮ над Ман Сити и Тоттенхэмом в этом месяце совпали с первыми с начала сентября выходами Лингарда в основе. Похоже, после трудного периода дела Джесси снова пошли вверх.

Недавно Лингард рассказал Sportsmail о проблемах в семье, которые значительно повлияли на его форму на поле. Но теперь он вернулся в команду отдохнувшим, чтобы снова сражаться за позицию десятого номера.

Все, чего не хватает – более эффективно распоряжаться своими моментами. Например, можно упомянуть нереализованный выход Лингарда один на один с вратарем Уотфорда Беном Фостером.

"Я чувствую, что набрал форму и снова похож на самого себя. Понятное дело, иногда ты в хорошей форме, а иногда в плохой. Во втором случае ты просто должен бороться, прислушиваться к тренерам, упорно работать на тренировках и выкладываться на 110%. Я это сделал и ощущаю себя в тонусе".

"Мне всегда нравится оказывать влияние – забивать, делать ассист или же много работать и помогать команде. Я наслаждаюсь, делая это. С начала карьеры я всегда старался быть в форме, оставаться острым и играть от штрафной до штрафной. Я считаю, что десятый номер должен бегать – и в атаку, и в защиту. Если постоянно это делать 90 минут, то, конечно, ты устанешь, но зато поможешь команде".

Манчестер Юнайтед в 2017 году выиграл Лигу Европы и Кубок Лиги с Жозе Моуриньо. В этом сезоне "красные дьяволы" имеют шансы на победу в обоих турнирах, и Лингард уверен, что нужно нацеливаться на завоевание трофея.

"Есть много турниров, а МЮ всегда был командой, которая охотится за трофеями. Нет определенного трофея, который мы хотим завоевать. Но мы участвуем в четырех турнирах и хотим что-то выиграть – это главная цель", — добавляет Джесси.

"В МЮ всегда все бурлит. Когда мы проигрываем или играем вничью, мы расстраиваемся, настроение в команде не лучшее. Но у нас есть игроки, которые помогают вернуть улыбку, настраивают всех на следующую игру".

Легко ошибочно приписать Лингарда к новому поколению Юнайтед. Его дебютный матч за команду в августе 2014 затесался между арендами в Лестер, Бирмингем, Брайтон и Дерби, аж пока он не стал членом первой команды МЮ в сезоне-2015/16.

Джесси связывают с более молодыми игроками, в особенности – с его близким другом Маркусом Рашфордом. Вот только Рашфорду 22, а Лингарду в этом месяце стукнуло 27. У него есть дочка, а сам он – важная фигура для тех молодых игроков, которые появляются в первой команде Юнайтед в этом сезоне.

"На старте сезона я говорил, что хотел бы больше быть лидером как на поле, так и вне его. В молодежных командах я был не особо говорлив, но сейчас я хочу взять на себя это лидерство и больше отвечать за раздевалку перед матчами. Я начал этот делать".

"У нас много ребят из академии, которые сейчас пробиваются в первую команду. Они получают свои шансы и справляются действительно хорошо. У нас есть и опытные футболисты, которые выигрывали трофеи. Это сочетание отлично работает".

Ярким моментом для Лингарда стала игра в Казахстане против Астаны, где он был капитаном команды. Все закончилось поражением Юнайтед 1:2, но это не отнимает тот факт, что манкунианцы выставили самый молодой состав в еврокубках в своей истории.

"Все, чего я когда-либо хотел, было стать капитаном Ман Юнайтед. Это было особенное чувство – вести за собой молодых ребят в ту ночь", — говорит Джесси.

"Это было здорово для всех ребят, которые также дебютировали. Мы должны были выигрывать, но проиграли, но это был больше, чем просто матч. Быть капитаном Манчестер Юнайтед – большая честь".

Проблемы Лингарда с подколенным сухожилием и спад в форме повлияли на его перспективы в сборной Англии. Игрок, который выходил в основе на полуфинал ЧМ-2018 против Хорватии, не сыграл ни в одном матче отбора на Евро-2020.

"Я сконцентрирован на все 100%, чтобы вернуться в команду. Сейчас я возвращаюсь на свой пик, и это то, что хотят видеть Оле и Гарет. Мне важно хорошо играть за Манчестер Юнайтед в первую очередь – а там и дела в сборной наладятся. Мне просто нужно продолжать то, что я делал в нескольких последних играх".

Крис Уилер, The Daily Mail