Англия

Главный тренер "пенсионеров" высказался о поражении в матче против Саутгемптона.

В матче 19-го тура английской Премьер-лиги Челси дома проиграл Саутгемптону со счетом 0:2.

Главный тренер "пенсионеров" Фрэнк Лампард прокомментировал неутешительный результат для своей команды.

"Это было то же самое, что и недавние домашние игры. Должен отдать должное игрокам Саутгемптона. Они были организованы, достигли своих целей и одержали победу, но мы знаем, что можем добиться гораздо большего".

"У нас не было заключительных ударов, когда появлялся шанс забить гол. Это именно то, над чем нужно работать. Это трудное время для Челси, но усталость нас не оправдывает. Мы просто должны учиться на этих поражениях и становиться лучше", — приводит слова Лампарда официальный сайт Челси.

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