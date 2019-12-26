Англичанин определил по этому показателю Маркуса Рашфорда.
Мейсон Гринвуд, Getty Images
26 декабря 2019, 22:22
Манчестер Юнайтед разгромил Ньюкасл в матче 19-го тура английской Премьер-лиги (4:1).
Одним из авторов голов в составе "красных дьяволов" стал Мейсон Гринвуд, для которого это взятие ворот стало третьим в чемпионате Англии.
Благодаря этому голу Гринвуд стал самым молодым игроком в истории МЮ (18 лет и 86 дней), которому удавалось покорить отметку в три гола в АПЛ.
По этому показателю англичанин опередил Маркуса Рашфорда (18 лет и 141 день), Федерико Македу (18 лет и 224 дней) и Аднана Янузая (18 лет и 319 дней).
Напомним, ранее экс-форвард Манчестер Юнайтед Робин ван Перси в шутку заявил, что Мейсон Гринвуд копирует его стиль.
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