Англия

Англичанин определил по этому показателю Маркуса Рашфорда.

Манчестер Юнайтед разгромил Ньюкасл в матче 19-го тура английской Премьер-лиги (4:1).

Одним из авторов голов в составе "красных дьяволов" стал Мейсон Гринвуд, для которого это взятие ворот стало третьим в чемпионате Англии.

Благодаря этому голу Гринвуд стал самым молодым игроком в истории МЮ (18 лет и 86 дней), которому удавалось покорить отметку в три гола в АПЛ.

По этому показателю англичанин опередил Маркуса Рашфорда (18 лет и 141 день), Федерико Македу (18 лет и 224 дней) и Аднана Янузая (18 лет и 319 дней).

Напомним, ранее экс-форвард Манчестер Юнайтед Робин ван Перси в шутку заявил, что Мейсон Гринвуд копирует его стиль.

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