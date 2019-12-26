Англия

Подопечные Оле-Гуннара Солскьяера воспользовались вопиющими ошибками соперника и добыли волевую победу (4:1).

Манчестер Юнайтед после досадного поражение от Уотфорда принимал на своем поле Ньюкасл. Поль Погба остался в запасе с первых минут, а место в центре поля занял Андрес Перейра. Также отметим, что Гринвуд вышел с первых минут.

"Красные дьяволы" довольно активно начали матч, но такое явление происходило недолго. Команды успокоились, а хозяева посредством размеренных позиционных атак пытались вскрыть оборону противника. Так, на исходе трети тайма Жоэлинтон вывел Гэйла один на один, но тот умудрился пробить выше ворот.

Обзор матча: Манчестер Юнайтед — Ньюкасл.

Как оказалось, это был лишь первый звоночек. Уже через несколько атак Мэттью Логстафф получил мяч от Жоэлинтона в штрафной соперника и послал его точно в угол ворот. 0:1. Манчестер Юнайтед сразу же ринулся в атаку большими силами и довольно быстро восстановил паритет.

Перейра оставил мяч на Мартиаля, а тот пробил в ближний угол — Дубравка спасти не смог. 1:1. Серьезные вопросы в этом моменте к голкиперу "сорок". На этом ошибки гостей не закончились. Гринвуд получил мяч от противника и пробил — после небольшого рикошета было касание перекладины и мяч оказался в сетке ворот. 2:1.

Подопечные Оле-Гуннара Солскьяера словили кураж и продолжили нагнетать обстановку около чужой штрафной площади. Один из моментов закончился тем, что Ван-Биссака качнул противника на фланге и навесил, а Рашфорд перевисел оппонента и поразил угол ворот головой. 3:1. В этот раз не так много вопросов к обороне, но высоченный Шер мог бы и не проигрывать борьбу Рашфорду.

Казалось, что "сороки" еще могут потрепать нервы противнику, но Ш. Лонгстафф вывел Антони Мартиаля на свидание с Дубравкой, а француз легко выиграл дуэль. 4:1. Тут и стало понятно, что исход поединка предрешен. Хозяева могли развить преимущество в счете, но еще один удар Мартиаля пришелся в каркас ворот.

Стив Брюс пытался изменить ход поединка посредством замен, но никакой пользы они не принесли. Оставшаяся часть матча была лишь формальностью. Обе команды уже элементарно доигрывали встречу. Финальный свисток главного арбитра встречи зафиксировал волевую победу Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед — Ньюкасл 4:1

Голы: Мартиаль, 24, 51, Гринвуд, 36, Рашфорд, 41 — М. Логстафф, 17

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу – Перейра, Мактоминей (Погба, 46), Фред – Гринвуд, Мартиаль (Мата, 67), Рашфорд (Лингард, 63)

Ньюкасл: Дубравка – Шер (Крафт, 88), Фернандес, Лежен – Манкильо, Ш. Лонгстафф, М. Лонгстафф, Альмирон (Йедлин, 63), Виллемс – Гэйл (Атсу, 59), Жоэлинтон

Предупреждения: Мактоминей, Перейра, Лингард — Шер, Йедлин