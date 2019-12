Бывший форвард Манчестер Юнайтед, завершивший карьеру в мае этого года, Робин ван Перси в шуточной форме прокомментировал удачные выступления нападающего "красных дьяволов" Мейсона Гринвуда.

Голландец заявил, что 18-летний англичанин копирует его стиль игры.

"Я думаю, что Гринвуд будет хорошим игроком, потому что он во время каждого матча пытается копировать меня. Мой стиль, мою технику, мою левую ногу, мой способ завершения атаки. Поэтому я уверен, что он окажется на вершине", — заявил ван Перси.

Van Persie on Mason Greenwood = 😉



Do you see comparisons between the two?