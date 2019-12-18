Англия

Экс-форвард МЮ в шуточной форме высказался о перспективах Мейсона Гринвуда.

Бывший форвард Манчестер Юнайтед, завершивший карьеру в мае этого года, Робин ван Перси в шуточной форме прокомментировал удачные выступления нападающего "красных дьяволов" Мейсона Гринвуда.

Голландец заявил, что 18-летний англичанин копирует его стиль игры.

"Я думаю, что Гринвуд будет хорошим игроком, потому что он во время каждого матча пытается копировать меня. Мой стиль, мою технику, мою левую ногу, мой способ завершения атаки. Поэтому я уверен, что он окажется на вершине", — заявил ван Перси.

Van Persie on Mason Greenwood = 😉



Do you see comparisons between the two? #UEL | @UKEnterprise pic.twitter.com/NbW7w8FtUq — UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 17, 2019

Отметим, что в текущем сезоне Мейсон Гринвуд сыграю за МЮ 19 матчей, в которых он забил семь голов.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.