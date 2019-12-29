Англия

Football.ua анонсирует матч 20-го тура АПЛ между Манчестер Сити и Шеффилд Юнайтед.

Подопечные Криса Уайлдера постараются доставить неприятностей коллективу Пепа Гвардиолы.

Манчестер Сити – Шеффилд Юнайтед

29 декабря, 20:00, стадион Этихад, Манчестер. Арбитр встречи – Крис Кавана

Прямая трансляция на канале Setanta Sports.

В прошлом туре Манчестер Сити на выезде противостоял Вулверхэмптону и столкнулся с массой проблем. Удаление Эдерсона в начале игры, ранняя замена, Рахим Стерлинг не реализовал два пенальти, и лишь с добивания сумел отправить мяч в сетку ворот. "Горожане" сумели забить два гола, однако в следствии ошибок позволили "волкам" совершить камбэк.

После матча Пеп Гвардиола признал, что чемпионская гонка завершена – Ливерпуль не догнать. Теперь "горожане" сосредоточены на том, чтобы догнать Лестер и набирать максимум очков, насколько это будет возможным.

Шеффилд Юнайтед можно назвать командой-сенсацией: подопечные Криса Уайлдера идут в зоне еврокубков – этого мало кто мог ожидать. Скромный игрок на летнем трансферном рынке, вышедший из Чемпионшипа, творит своего рода чудеса. Смогут ли "клинки" еще больше ухудшить настроение Пепу Гвардиоле?

В последний раз Шеффилд Юнайтед и Манчестер Сити играли между собой 27 января 2008 года в Кубке Англии – тогда победу добыли "клинки" (2:1).

По версии букмекеров, Манчестер Сити – фаворит встречи. Победа "горожан" оценивается коэффициентом 1,25, ничья – 6,50, а победа "клинков" – 13,0.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Сане, Ляпорт, Стоунз, Эдерсон — ...

Под вопросом: Габриэль Жезус, Давид Силва — Мур.

Интересные факты:

В 25 из последних 29 домашних встреч Манчестер Сити побеждал своих соперников в АПЛ.

В последних трех домашних встречах против Шеффилд Юнайтед "горожане" не пропускают.

"Клинки" не проигрывают в последних девяти гостевых матчах в АПЛ.

В 6 из 7 последних матчей в Премьер-лиге Манчестер Сити забивает как минимум два гола.