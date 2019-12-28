Англия

Тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола признал поражение своей команды в чемпионской гонке АПЛ с Ливерпулем.

После поражения от Вулверхэмптона отставание Манчестер Сити от Ливерпуля составило 14 очков — дистанцию, которую, по мнению Хосепа Гвардиолы, преодолеть уже невозможно.

"Будем реалистами: нам пора перестать думать о Ливерпуле и сосредоточиться на том, чтобы обойти Лестер, – цитирует тренера Манчестер Сити ВВС. – Чемпионская гонка уже закончилась, догнать Ливерпуль невозможно. До следующей игры у нас остается 40 часов. Постараемся как можно лучше к ней подготовиться, отстоять второе место в АПЛ и максимально успешно выступить в остальных турнирах".

Следующим соперником Манчестер Сити станет Шеффилд Юнайтед, который "горожане" примут в воскресенье, 29 декабря.

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