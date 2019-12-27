Англия

Несмотря на пропущенный гол, МЮ собрался и разгромил соперника на своем поле.

В рамках 19-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед на своем поле принимал Ньюкасл.

Подопечные Оле-Гуннара Солскьяера не смутились от того, что пропустили первыми, и отправили четыре гола в ворота соперника. Ньюкасл не смог оказать должного сопротивления "красным дьяволам".

Обзор матча:

Манчестер Юнайтед — Ньюкасл 4:1

Голы: Мартиаль, 24, 51, Гринвуд, 36, Рашфорд, 41 — М. Логстафф, 17

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу – Перейра, Мактоминей (Погба, 46), Фред – Гринвуд, Мартиаль (Мата, 67), Рашфорд (Лингард, 63)

Ньюкасл: Дубравка – Шер (Крафт, 88), Фернандес, Лежен – Манкильо, Ш. Лонгстафф, М. Лонгстафф, Альмирон (Йедлин, 63), Виллемс – Гэйл (Атсу, 59), Жоэлинтон

Предупреждения: Мактоминей, Перейра, Лингард — Шер, Йедлин.