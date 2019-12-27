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РАХИМ СТЕРЛИНГ, ФОТО GETTY IMAGES
27 декабря 2019, 12:07
В поединке девятнадцатого тура АПЛ Манчестер Сити отправится в гости к Вулверхэмптону и постарается воспользоваться осечкой Лестера.
Существенное преимущество в предматчевых раскладах имеет команда Пепа Гвардиолы. Так, коэффициент Parimatch на победу "горожан" составляет 1,38, на ничью – 5,2, а на победу "волков" – 8,2.
Хороший коэффициент предлагается на то, что команды отметятся тремя и более голами. Поставить на такой исход можно с показателем 2,41.
Любителей нестандартных прогнозов может заинтересовать ставка "Вулверхэмптон будет выигрывать по ходу матча: да". Коэффициент — 3.
Матч Вулверхэмптон — Манчестер Сити начнется в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.