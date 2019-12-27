Англия

Главный тренер Ман Сити поделился мнением о Серхио Агуэро.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола признался, что ему будет трудно найти замену многолетнему лидеру своей команды Серхио Агуэро, если аргентинец захочет покинуть клуб.

"Он может остаться в Ман Сити, но это будет зависеть от его физического состояния и желания. Будет сложно найти замену Агуэро, ведь он незаменим", — заявил Гвардиола.

Также испанский специалист вспомнил о голе Серхио Аруэро в ворота КПР в 2012 году, который принес Манчестер Сити первое чемпионство с 1968 года.

"Это самый важный момент для этого клуба. Более важный, чем возможная победа в Лиге чемпионов. Это намного лучше, чем четыре титула за один сезон или что-то еще", — приводит слова Гвардиолы BBC.

Напомним, Манчестер Сити играет против Вулверхэмптона в рамках АПЛ. Следить за событиями этого поединка вы можете в онлайн трансляции на нашем сайте.

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