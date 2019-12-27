Несмотря на это, вингер Ман Сити успешно сыграл на добивании и открыл счет в матче.
Рахим Стерлинг в матче против Вулверхэмптона, Getty Images
27 декабря 2019, 22:30
В матче 19-го тура английской Премьер-лиги, в котором Вулверхэмптон принимает на своем поле Манчестер Сити, произошел довольно интересный эпизод.
На 21-й минуте встречи Дендонкер сфолил на Марезе в штрафной площади, после чего рефери воспользовался видеоассистентом и назначил одиннадцатиметровый.
Рахим Стерлинг не смог реализовать пенальти, но голкипер "волков" Руи Патрисиу вышел с ворот, и было назначено перебивание.
Англичанин снова подошел к точке и пробил аналогичным образом. Хоть Патрисиу и удалось парировать удар, но Стерлинг успешно сыграл на добивании и открыл счет в матче.
Следить за событиями поединка Вулверхэмптон — Манчестер Сити вы можете в онлайн трансляции на нашем сайте.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.