Англия

Несмотря на это, вингер Ман Сити успешно сыграл на добивании и открыл счет в матче.

Рахим Стерлинг в матче против Вулверхэмптона, Getty Images

Рахим Стерлинг в матче против Вулверхэмптона, Getty Images

В матче 19-го тура английской Премьер-лиги, в котором Вулверхэмптон принимает на своем поле Манчестер Сити, произошел довольно интересный эпизод.

На 21-й минуте встречи Дендонкер сфолил на Марезе в штрафной площади, после чего рефери воспользовался видеоассистентом и назначил одиннадцатиметровый.

Рахим Стерлинг не смог реализовать пенальти, но голкипер "волков" Руи Патрисиу вышел с ворот, и было назначено перебивание.

Англичанин снова подошел к точке и пробил аналогичным образом. Хоть Патрисиу и удалось парировать удар, но Стерлинг успешно сыграл на добивании и открыл счет в матче.

Следить за событиями поединка Вулверхэмптон — Манчестер Сити вы можете в онлайн трансляции на нашем сайте.

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