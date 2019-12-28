Очередное поражение Борнмута — в обзоре матча с Брайтоном

Борнмут рискует опуститься в зону вылета, если и дальше продолжит выступления в том же духе.
БРАЙТОН — БОРНМУТ, GETTY IMAGES
28 декабря 2019, 18:20
В 20-м туре английской Премьер-лиги Брайтон принимал на своем поле Борнмут. В нынешнем сезоне у "вишней" огромные проблемы при играх на выезде. Этим с легкостью воспользовались "чайки".
Подопечные Грэма Поттера пополнили свою копилку тремя очками, а зона вылета приближается для коллектива Эдди Хау.
Обзор матча:
Брайтон — Борнмут 2:0
Голы: Джаханбахш, 3, Муй, 79
Брайтон: Райан — Монтойя, Данк, Даффи, Берн — Проппер, Муй (Стивенс, 84), Биссума (Маррей, 89) — Джаханбахш (Альсате, 83), Троссард, Мопе
Борнмут: Рамздейл — Стейси, С. Кук, Мефам, Рико — Х. Уилсон (Фрэйзер, 62), Биллинг, Гослинг, Станислас (К. Уилсон, 62) — Соланке, Кинг (Л. Кук, 73)
Предупреждения: С. Кук, Биллинг.
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