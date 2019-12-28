Англия

Итальянский специалист отметил юбилейную победу в чемпионате Англии.

Эвертон а рамках 20-го тура чемпионата Англии в выездном поединке сумел переиграть Ньюкасл и одержать вторую подряд победу под руководством Карло Анчелотти.

Для самого итальянца эта победа стала уже 50-й в английской Премьер-лиге, сообщает Opta Joe.

Чтобы достичь такой отметки Анчелотти пришлось провести 76 матчей в чемпионате Англии. Это пятый самый низкий показатель по количеству поединков, которые потребовались тренеру, чтобы завоевать 50-ю победу в АПЛ.

Лидером здесь является Жозе Моуриньо, который выиграл свою 50-ю встречу в 63-м матче.

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