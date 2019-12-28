Англия

Последний раз так много игроков меняли еще в 2010 году.

В рамках 19-го тура чемпионата Англии Лестер встретился с Ливерпулем и потерпел поражение со счетом 0:4.

Спустя два дня "лисы" встречаются на выезде с Вест Хэмом, а главный тренер принял решение выпустить со стартовых минут девять футболистов, которые не выходили с первых минут против Ливерпуля.

Только голкипер Каспер Шмайхель и центрбек Джони Эванс сумели сохранить свои места в старте. Олбрайтон, Перес и Чудхури, которые выходили против Ливерпуля на замену, сегодня сыграют в старте.

Последний раз, такое большое количество изменений в составе предпринимал тренерский штаб Блэкпула в ноябре 2010 года, тогда стартовый состав в двух матчах подряд был совершенно разным.

Отметим, что в матче Вест Хэм — Лестер не сыграет украинец Андрей Ярмоленко.

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