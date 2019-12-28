Ярмоленко снова оказался вне заявки на матч Вест Хэма

Полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко пропустит поединок против Лестера.
АНДРЕЙ ЯРМОЛЕНКО, ФОТО: GETTY IMAGES
28 декабря 2019, 18:56
В рамках 20-го тура английской Премьер-лиги Вест Хэм на своем поле примет Лестер. В заявке на поединок не нашлось место Андрею Ярмоленко – 30-летний футболист снова не поможет своей команде.
Стартовый состав Вест Хэма:
Фабиански – Фредерикс, Бальбуэна, Диоп, Масуаку – Райс, Санчес – Форналс, Лансини, Андерсон – Алле
Запасные: Айети, Антонио, Нобл, Рид, Сабалета, Снодграсс, Хименес.
Официальная причина отсутствия Ярмоленко не сообщается. В нынешнем сезоне украинец провел 15 поединков в футболке "молотобойцев", забив три гола и сделав одну результативную передачу.
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