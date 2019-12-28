Англия

Стали известны стартовые составы команд на поединок двадцатого тура Английской Премьер-лиги между Бернли и Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед имеет прекрасные шансы завершить 2019-й год в зоне прямой путевки на групповой этап Лиги Европы УЕФА, однако для этого "красным дьяволам" необходимо будет справиться с Бернли во время выездного поединка. Главный тренер Юнайтед, Уле-Гуннара Сульшер, решил немного освежить фланги обороны на эту игру, предоставив место в стартовом составе для Эшли Янга и Брендона Уильямса. Кроме того, пару в опорной зоне для Фреда составит Неманья Матич, да и в целом, "дьяволы" сыграют в схеме с одним четко выраженным форвардом на острие атаки и тремя полузащитниками атакующего плана. "Это быстрый разворот на 180° — у нас было несколько игроков, играющих довольно много — поэтому есть нескольких свежих ног" — слова Сульшера на флеш-включении перед матчем.

Бернли: Поуп — Бардсли, Тарковски, Ми, Тейлор — Хендрик, Вествуд, Корк, Макнил — Вуд, Барнс.

Запасные: Харт, Лоутон, Лонг, Гундмундссон, Дринкуотер, Брэди, Родригес.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Янг, Линделеф, Магуайр, Уильямс — Фред, Матич — Джеймс, Перейра, Рашфорд — Мартиаль.

Запасные: Ромеро, Джонс, Шоу, Ван-Биссака, Лингард, Мата, Гринвуд.

Матч Бернли — Манчестер Юнайтед начнется в 21:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.