CIES Football Observatory и OptaPro определили лучших игроков всех команд ТОП-5 лиг по итогам первой половины сезона.
Андрей Ярмоленко,getty images
28 декабря 2019, 23:21
Статистические порталы CIES и OptaPro разработали специальную модель подсчета влияния футболистов на игру команды. Они просмотрели все команды из ТОП-5 лиг Европы и представили MVP (самого ценного игрока) для каждой из них.
Также представлены лучшие игроки во всех командах по следующим категориям: единоборства, перехваты, передачи, дриблинг, создание моментов и голевых моментов.
Самый интересный момент для украинцев в этом рейтинге это то, что Андрей Ярмоленко стал MVP Вест Хэма. Также он был лучшим в своей команде по созданным моментам и голевым моментам.
Стоит отметить, что Ярмоленко – не единственный экс-игрок УПЛ, который стал MVP в своей команде. Также подобный титул получили Мигель Велозу (Верона) и Папу Гомес (Аталанта).
Список лучших игроков сильнейших команд Европы:
АПЛ
Арсенал – Николас Пепе
Челси – Жоржиньо
Лестер – Джейми Варди
Ливерпуль – Вирджил ван Дейк
Ман Сити – Кевин Де Брюйне
Манчестер Юнайтед – Маркус Рашфорд
Тоттенхэм – Сон Хын Мин
Ла Лига
Барселона – Лео Месси
Реал Мадрид – Тони Кроос
Атлетико Мадрид – Альваро Мората
Реал Сосьедад – Мартин Эдегор
Севилья – Эвер Банега
Валенсия – Дани Парехо
Серия А
Рома – Джастин Клюйверт
Аталанта – Папу Гомес
Интер – Милан Шкриньяр
Ювентус – Миралем Пьянич
Милан – Алессио Романьоли
Лацио – Чиро Иммоббиле
Наполи – Фабиан Руис
Бундеслига
Байер – Свен Бендер
Бавания – Роберт Левандовски
Боруссия Д – Джейдон Санчо
Боруссия М – Нико Эльведи
РБ Лейпциг – Тимо Вернер
Лига 1
Монако – Тиему Бакайоко
Лилль – Виктор Осимхен
Лион – Джейсон Деннайер
Марсель – Димитри Пайе
ПСЖ – Марко Верратти
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