Англия

CIES Football Observatory и OptaPro определили лучших игроков всех команд ТОП-5 лиг по итогам первой половины сезона.

Статистические порталы CIES и OptaPro разработали специальную модель подсчета влияния футболистов на игру команды. Они просмотрели все команды из ТОП-5 лиг Европы и представили MVP (самого ценного игрока) для каждой из них.

Также представлены лучшие игроки во всех командах по следующим категориям: единоборства, перехваты, передачи, дриблинг, создание моментов и голевых моментов.

Самый интересный момент для украинцев в этом рейтинге это то, что Андрей Ярмоленко стал MVP Вест Хэма. Также он был лучшим в своей команде по созданным моментам и голевым моментам.

Стоит отметить, что Ярмоленко – не единственный экс-игрок УПЛ, который стал MVP в своей команде. Также подобный титул получили Мигель Велозу (Верона) и Папу Гомес (Аталанта).

Список лучших игроков сильнейших команд Европы:

АПЛ

Арсенал – Николас Пепе

Челси – Жоржиньо

Лестер – Джейми Варди

Ливерпуль – Вирджил ван Дейк

Ман Сити – Кевин Де Брюйне

Манчестер Юнайтед – Маркус Рашфорд

Тоттенхэм – Сон Хын Мин



Ла Лига

Барселона – Лео Месси

Реал Мадрид – Тони Кроос

Атлетико Мадрид – Альваро Мората

Реал Сосьедад – Мартин Эдегор

Севилья – Эвер Банега

Валенсия – Дани Парехо





Серия А

Рома – Джастин Клюйверт

Аталанта – Папу Гомес

Интер – Милан Шкриньяр

Ювентус – Миралем Пьянич

Милан – Алессио Романьоли

Лацио – Чиро Иммоббиле

Наполи – Фабиан Руис



Бундеслига

Байер – Свен Бендер

Бавания – Роберт Левандовски

Боруссия Д – Джейдон Санчо

Боруссия М – Нико Эльведи

РБ Лейпциг – Тимо Вернер



Лига 1

Монако – Тиему Бакайоко

Лилль – Виктор Осимхен

Лион – Джейсон Деннайер

Марсель – Димитри Пайе

ПСЖ – Марко Верратти

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook и Instagram.