Англия

Коллектив Сульшера лишь в концовке поединка сумел закрепить свое преимущество в счете, которое сохранялось на протяжении всего второго тайма (2:0).

Плотность в середине турнирной таблицы Английской Премьер-лиги, а также начавшийся по плану совершенно безумный в своей интенсивности boxing day, серьезно влияют на статус каждой последующей встречи. Основополагающим моментом в этот период является продолжительность восстановления каждой из команд перед очередным противостоянием на внутренней арене. Так, перед началом наиболее позднего поединка субботней части 20-го тура, Бернли имел на два с половиной часа больше на отдых нежели соперник — Манчестер Юнайтед.

А переводить дух у каждой команды был повод. В рамках прошлого тура обоим участникам противостояния пришлось соперничать с прямыми конкурентами на пути к вершине. И если для "красных дьяволов" встреча с Ньюкаслом (4:1) стала лишь поводом сбросить психологическую нагрузку после неудач с Уотфордом (0:2) и Эвертоном (1:1), то для Бернли поражение от все тех же "ирисок" стало завершением только начавшей формироваться серии побед. Четыре очка составляло преимущество Юнайтед над соперником по отчетной встрече перед началом противостояния на "Терф Мур", но, в то же самое время, тяжелый календарь для стоящих выше команд мог поднять коллектив Сульшера вверх по турнирной таблице, но для этого сценария надо было обыгрывать Бернли.

48 минут футбольного времени практически без моментов у ворот, без желания идти в борьбу, с минимум страсти и заинтересованности в достижении результата. Явно не этого хотелось увидеть от поединка в рамках Английской Премьер-лиги, если речь уже зашла о периоде, когда большая часть болельщиков тратит большую часть суток на подготовку к предстоящим торжествам. Огорчили обе команды. Бернли не показал "хозяйского" стремления порадовать местную публику, а завершении своих редки атак по уровню робости мог легко посоперничать с Уотфордом образца встречи на "Энфилде" в середине декабря 2019-го года.

И, наверное, логичным было бы увидеть Юнайтед, который на фоне безынициативного соперника совершает попытки быстро снять все вопросы о победителе. Но, увы. Слабая игра команды Сульшера в атаке, отсутствие прессинга в большую часть первого тайма, но все равно один забитый мяч на счету "дьяволов". И такое бывает в футболе! Тейлор завозился в контроле на левом фланге обороны, в результате чего был успешно атакован усилиями Перейры. Андреас тут же вырезал в центр штрафной на Мартиаля, который без проблем сумел переиграть голкипера Поупа, хотя и завершающий удар сложно было назвать предельно акцентированным.

Кроме момента с голов, у гостей была еще одна возможность распечатать ворота соперников, однако с линии ворот Барнсли сумел вынести мяч после удара все того же Мартиаля, в создании голевого момента для которого не последнюю роль отыграла неожиданная активность Магуайра на левом фланге чужих владений. Первый тайм был завершен, и уже поскорее хотелось дождаться возвращения команд на поле.

Во втором тайме на просторе голевых моментов "дышалось" несколько посвободнее. По большому счету, Мартиаль мог снимать все вопросы сразу после возвращения команд после паузы, однако Поуп приложил немало усилий к тому, чтобы не пропустить под собой коварно посланный низом удар под опорную ногу голкиперу со средней дистанции.

Один удар в створ был у Бернли за весь поединок, зато какой! Де Хеа спас свою команду после выстрела из-за пределов штрафной от Бардсли, после чего к испанцу тут же бросилось несколько защитников — крайне важный момент для любой команды в противостоянии с "бордовыми". Собственно, этот тезис был с успехом подтвержден концовкой встречи. Мартиаль запорол отличный момент, так и не решившись на удар в ситуации один на один с голкипером, после чего, уже на последней минуте компенсированного времени, Юнайтед разжался на контратаке. Джеймс выдал сольный рейд по правому флангу, выдал передачу в центр точно на ногу Рашфорду, Маркус уложил голкипера первым касанием, а затем, пробил в неосторожном подкате в противоход стремившемуся закрыть ворота защитнику. Вот таким и было это противостояние, слегка "корявым", в исполнении обеих команд.

Остается лишь поздравить наших читателей с наступающими праздниками! Английская Премьер-лига вернется для нас уже в первый день 2020-го года. Более того, Бернли заставит проснуться своих поклонников пораньше — их домашняя игра против Астон Виллы запланирована на 14:30. А вот Манчестер Юнайтед, уже ближе к ночи, как следует раскрасит старт нового периода в истории АПЛ противостоянием на "Эмирейтс" против Арсенала.

Бернли — Манчестер Юнайтед 0:2

Голы: Мартиаль, 44, Рашфорд, 90+5

Бернли: Поуп — Бардсли, Тарковски, Ми, Тейлор — Хендрик (Родригес, 59), Вествуд, Корк (Брэди, 87), МакНейл — Вуд, Барнс (Гудмундссон, 68).



Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Янг, Линделеф, Магуайр, Уильямс — Фред, Матич — Джеймс, Перейра (Лингард, 73), Рашфорд — Мартиаль (Шоу, 89).

Предупреждения: Бардсли, Ми, Тейлор, МакНейл — Уильямс, Фред, Лингард.