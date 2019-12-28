Англия

Полузащитник Тоттенхэма Кристиан Эриксен не станет продлевать соглашение с нынешней командой.

Манчестер Юнайтед проявляет интерес к Кристиану Эриксену, сообщает The Telegraph.

По информации источника, "красные дьяволы" готовы дождаться лета и подписать 27-летнего футболиста на правах свободного агента.

30 июня 2020 года датский хавбек станет свободным агентом. В январе "шпоры" готовы продать Эриксена за 40 миллионов фунтов, но МЮ не намерен тратиться, когда существует возможность заполучить игрока бесплатно.

Также интерес к Эриксену проявляют Ювентус и Интер.

В текущем сезоне Эриксен провел 16 матчей в АПЛ: на его счету два гола и две результативные передачи.

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