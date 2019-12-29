Англия

"Молотобойцы" находятся в поисках главного тренера после отставки Мануэля Пеллегрини.

В субботу, 28 декабря Вест Хэм объявил об уходе Мануэля Пеллегрини. 66-летний специалист проработал с лондонской командой 18 месяцев.

"Молотобойцы" определились с тем, кто может возглавить клуб. В шорт-листе Дэвид Мойес и Тони Пьюлис, сообщает The Telegraph.

Отметим, что Мойес уже тренировал Вест Хэм в сезоне-2017/18 и с тех пор находится без команды.

Поражение против Лестера стало последней каплей, в результате чего клуб решился на увольнение Пеллегрини.

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