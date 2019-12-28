Англия

Главный тренер Вест Хэма Мануэль Пеллегрини лишился своей должности.

Мануэль Пеллегрини больше не является тренером Вест Хэма, сообщил официальный сайт лондонской команды.

Совладельцы "молотобойцев" в лице Дэвида Салливана и Дэвида Голда выразили благодарность чилийскому специалисту за проделанную работу на протяжении 18 месяцев.

"С большим разочарованием нам пришлось принять это решение. Мануэль – джентльмен, и было очень приятно работать с ним работать".

"Однако стало ясно, чтобы вернуть клуб в прежнее русло в этом сезоне, нужны изменения. Мы чувствовали, что необходимо действовать сейчас, чтобы дать новому менеджеру как можно больше времени попытаться достичь поставленных целей", — приводит слова Салливана официальный сайт Вест Хэма.

После 19 матчей в Премьер-лиге Вест Хэм, за который выступает Андрей Ярмоленко, занимает 17-ю строчку и имеет в активе 19 очков.

Ранее сообщалось, что Ярмоленко второй раз подряд оказался вне заявки "молотобойцев" на матч АПЛ.

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